В частности, для этого Украине нужны истребители F-16.

Российские оккупационные войска каждый день атакуют Харьков. По городу выпускают ракеты С-300, ударные дроны, управляемые авиабомбы и другое оружие.

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью УНИАН рассказал, как можно защитить Харьков от постоянных атак со стороны РФ. В частности, он вспомнил о комплексе "Праща Давида", который отвечает не только за уничтожение аэродинамических целей, но и перехват баллистических ракет.

"Представим, что на Харьков дают "Пращу Давида", дают F-16, позволяют спокойно бить по территории России, если осуществляются запуски в нашу сторону. Например, если нанесен удар С-300, то мы имеем право ракетой JASSM ударить по пусковой установке, чтобы не было желания делать это в следующий раз", – пояснил он.

По словам Криволапа, тогда Харьков будет защищен.

"Там не будут летать самолеты с КАБами, не будут летать С-300. А с "Шахедами", я думаю, справляться мы уже давно научились. Если администрация займется этим вопросом, я думаю, за очень короткое время вопрос "Шахедов" будет для Харькова и области решен",–- резюмировал эксперт.

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

12 апреля российские оккупанты атаковали село Шестаково Чугуевского района Харьковской области. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что пострадали четыре человека – их с множественными осколочными ранениями, минно-взрывными травмами доставили в больницу.

Во время атаки 11 апреля россияне нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области. Сообщалось о перебоях с электроснабжением.

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