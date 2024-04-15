Сегодня в два часа дня российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой.

Российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Харьковскую область, в результате удара врага погибли два человека. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Снегубов.

"Оккупанты снова убивают гражданских жителей Харьковщины. Сегодня в два часа дня российские войска совершили обстрел управляемой авиабомбой с.Лукьянцы Липецкой громады Харьковского района", - сообщил глава ОГА.

По словам Синегубова, в результате этого обстрела два человека погибли, количество раненых устанавливается.

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"Все гражданские. Попадание было в учебное заведение", - уточнил он.

Ситуация на Харьковщине

Как известно, захватчики регулярно обстреливают Харьковскую область и областной центр. 10 апреля враг обстрелял различные населенные пункты Харьковской области. В частности, состоялся вражеский обстрел Липцев и Малой Даниловки Харьковского района. В результате обстрела загорелись магазин и аптека.

Также в тот же день оупанты выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску. В результате ударов полностью разрушена поликлиника. В результате обстрела Липцев погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет.

Утром 11 апреля российские оккупационные войска атаковали Харьков и область. В городе прогремел ряд взрывов.

Синегубов заявил, что оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харьков и области. Были перебои с электроснабжением.

11 апреля в Харьковской области объявили о принудительной эвакуации семей с детьми из 47 прифронтовых населенных пунктов. Соответствующее решение было принято на Совете обороны области. Он отмечает, что Харькова это не касается.

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