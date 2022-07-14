В результате ракетного удара погибли 23 человека (из них 3 ребенка), госпитализированы 66.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военным, которые сегодня совершили ракетный удар по Виннице и предупредил, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает за содеянное.

Вечернее обращение украинского президента в конце 141-го дня полномасштабной войны обнародовано в его Telegram.

"Хочу, чтобы эта команда той посудины, из которой вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, точно знала, что тюрьма – это лучшее, что их ожидает", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля, российские военные запустили ракеты по центру Винницы, которые попали в здание с офисными помещениями. На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся на автостоянку. Всего повреждено более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подводной лодки в акватории Черного моря.

По обновленным данным по состоянию на 22.00, в Виннице в результате ракетного удара погибли 23 человека (из них 3 ребенка) госпитализированы 66, продолжается поиск 39. Обратились за медпомощью на это время 117 человек. В тяжелом состоянии находится 34 человека, 5 человек в критическом состоянии.