Это произошло уже через 10 минут после объявления воздушной тревоги.

Россия сегодня атаковала Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал". Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Состоялся пуск и ракеты направились в Хмельницкую область, я имею в виду, в направлении к Староконстантинову. Объявление тревоги состоялось примерно в 14:09, когда зазвучал сигнал воздушной тревоги по всей Украине. Ну и фактически через 10 минут после объявления воздушной тревоги уже был "прилет" на Хмельнитчине", - сообщил он, подчеркнув, что времени было очень мало.

Игнат сказал, что Россия ударила ракетой "Кинжал". При этом отказался говорить есть ли попадание, чтобы не помогать врагу с информацией.

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"О последствиях, тем более работы "Кинжалов", а это был Х-47 "Кинжал", мы не говорим. Пусть враг там делает свои выводы. Чтобы не кормить их информацией, куда они целили, куда они попали или не попали", - отметил он.

Ракетные атаки 14 декабря: что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Это было связано со взлетами российского МиГ-31К.

Днем сообщалось о пусках ракет в сторону Староконстантинова Хмельницкой области. Уже впоследствии российские захватчики снова выпустили ракеты, жители Киева и Хмельницкой области сообщили, что слышат взрывы.

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