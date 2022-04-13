Сейчас дедушка и щенок в безопасности. Спасибо нашим спасателям.

На Донетчине не утихают вражеские обстрелы. Так, в результате ракетного удара по селу Михайловка щенка засыпало обломками и землей. Его 77-летний хозяин чудом остался жив.

Сотрудники ГСЧС и полиции мобилизовали свои силы, говорится в сообщении ГСЧС в Telegram. Сделали они это ради того, чтобы спасти маленького четвероногого.

Сам дедушка уже было отчаялся увидеть щенка живым. Но спасатели решили до последнего провести операцию. Они слышали, что домашний любимец скулит, а значит – он все еще жив.

К счастью, щенка удалось вытащить живым из-под завалов. Ему и его хозяину оказали медицинскую помощь. А само военное преступление, как и следовало, правоохранители задокументировали.

"Оккупант ответит перед законом за каждую ракету и снаряд, выпущенные в мирное население", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли обгоревшего котика, фото которого облетело весь интернет. Котик уже в безопасности в ветеринарной клинике.

Вас также могут заинтересовать новости: