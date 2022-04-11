Котик уже в безопасности в ветеринарной клинике.

Несколько дней назад соцсети во всем мире облетел жуткий снимок травмированного кота из Киевщины.

Тогда волонтеры сообщили, что у животного обгорели ушки и усы, была повреждена лапка.

Впрочем, как выяснилась, тогда котика никто не забрал. Поэтому волонтеры бросились искать его.

И вот 11 апреля стало известно, что волонтеры такие отыскали котика.

"Фото этого котика разлетелось по Интернету, однако, как оказалось, котика никто не забрал с улицы. Мы и другие неравнодушные люди приложили максимум усилий, чтобы отыскать свидетелей, которые знали о последнем местонахождении котика. И вот – радостная весть! Котика удалось отыскать нашему другу – Владимиру Крыжановскому. Он неоднократно поддерживал наши операции по спасению пушистых! Спасибо pethouse.ua", – написали волонтеры "ЗооПатруль" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что котик уже в безопасности в ветеринарной клинике, и теперь он имеет шанс на счастливую кошачью жизнь.

Как сообщал УНИАН, ранее в Харькове из-под завалов многоэтажки спасли кота, который пробыл там полмесяца.

Вас также могут заинтересовать новости: