Отмечается, что обострение боевых действий на Донбассе произойдет уже в ближайшее время.

До конца апреля боевые действия на востоке Украины лишь будут усиливаться. Россия продолжит фокусировать усилия в Донецке и Луганске с дальнейшими боевыми действиями в районе Херсона и Николаева.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, обнародованные утром 12 апреля.

Согласно сообщениям, опубликованным разведкой, бои на Востоке будут усиливаться в течение следующих двух – трех недель. Известно, что Россия продолжает интенсивно накапливать боевой состав и технику в районе Донбасса.

"Российские атаки будут сосредотачиваться на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска с дальнейшими боями в районе Херсона и Николаева и возобновлением продвижения в Краматорск", – сообщает служба.

Важной остается и территория Беларуси. Именно отсюда, по данным разведки, будут перебрасывать войска на восточные регионы Украины.

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что русские готовятся к партизанской войне на своей территории. Отмечается, что Министерство транспорта РФ обязывает обеспечить взаимодействие российской железной дороги с МВД и ФСБ.

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