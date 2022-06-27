В Кременчуге спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ, отметили в Полтавской областной военной администрации.

Уже известно об 11 погибших в результате удара российских оккупантов по торгово-развлекательному центру в Кременчуге Полтавской области.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин в Telegram.

"Уже 11 погибших в результате ракетного удара по Кременчугу. Спасатели продолжают разбирать завалы ТРЦ", - заявил он.

В Кременчуге достаточно запасов крови для пострадавших от ракетного обстрела российских оккупантов, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, который провел срочное совещание по помощи пострадавшим в результате ракетного обстрела в Кременчуге.

"Во время совещания представители местных медицинских служб отметили: несмотря на информацию, которая распространяется в соцсетях, запасов крови в городе и области достаточно. Дополнительные срочные донации не нужны", - отметил он.

Напомним, 27 июня в Кременчуге российские оккупанты ударили ракетами по торговому центру с более чем тысячей гражданских, здание загорелось.

В результате обстрела ТРЦ в Кременчуге возник пожар на площади более 10 тыс. кв. метров.

Позже стало известно, что ракеты по Кременчугу были выпущены из дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из Курской области РФ. Противники использовали ракеты Х-22.

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