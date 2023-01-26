Сейчас все объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме .
Об этом отмечается в сообщении Киевской городской военной администрации в Telegram. По оперативным данным, в воздушном пространстве Киева во время сегодняшней вражеской атаки зафиксировано около 20 ракет различного типа.
В КМВА отмечают, что все воздушные цели были уничтожены.В то же время есть жертвы среди гражданского населения. "В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали", - отметили в военной администрации.
Массированный обстрел 26 января
Как сообщал УНИАН, Россия сегодня осуществила очередную ракетную атаку по территории Украины.
Ранее сообщалось, что российские захватчики выпустили в направлении Киева более 15 крылатых ракет, все были сбиты противовоздушной обороной.
В Винницкой области зафиксировано попадание вражеских ракет, никто не пострадал. Также известно о повреждении двух объектов критической энергетической инфраструктуры Одесской области.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве, прогремевшем в Днепровском районе Киева. Впоследствии он добавил, что в результате попадания части ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе Киева один человек погиб, еще двое ранены.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту ракетной атаки на Киев.