Погибла одна женщина.

В ночь на 6 сентября российские захватчики снова обстреляли Индустриальный район Харькова.

Об этом сообщает городской глава Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его данным, в результате российского удара погибла женщина.

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"Ракетный обстрел Индустриального района. В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины", - сообщил Терехов.

Также мэр сообщил, что одна из ракет прилетела недалеко от частного жилья.

"От разлета осколков загорелся дом. Без пострадавших", - отметил он.

Как известно, с начала полномасшатбного вторжения Российской Федерации Харьков систематически подвергается вражеским обстрелам.

В британской разведке считают, что войска РФ ежедневно обстреливают его, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

Так, 17 августа российские оккупанты попали ракетой в трехэтажный жилой дом на Салтовке. Сообщалось о 7 погибших и 16 раненых, среди которых 11-летний ребенок.

Напомним, что в городе установили первую остановку-укрытие, в которой можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу. Всего в Харькове хотят установить 25 таких конструкций.

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