В Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ, установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.
Об этом говорится в сюжете "Суслільного".
Железобетонная конструкция вмещает по меньшей мере 50 человек, однако сидячих мест там 12. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения транспорта и расписание.
По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.
РФ ежедневно обстреливает Харьков
В Минобороны Великобритании сообщали, что российские войска ежедневно обстреливают Харьков, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.
Расположен примерно в 15 км от российской линии фронта, Харьков страдает, так как он остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Залповые ракетные установки и вообще неточное местное оружие вызвали опустошение в значительных частях города.
В пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. Агрессор попал в жилое здание и инфраструктурный объект.