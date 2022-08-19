Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест – 12.

В Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ, установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Об этом говорится в сюжете "Суслільного".

Железобетонная конструкция вмещает по меньшей мере 50 человек, однако сидячих мест там 12. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения транспорта и расписание.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

РФ ежедневно обстреливает Харьков

В Минобороны Великобритании сообщали, что российские войска ежедневно обстреливают Харьков, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

Расположен примерно в 15 км от российской линии фронта, Харьков страдает, так как он остается в радиусе действия большинства видов русской артиллерии. Залповые ракетные установки и вообще неточное местное оружие вызвали опустошение в значительных частях города.

В пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. Агрессор попал в жилое здание и инфраструктурный объект.

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