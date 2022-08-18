В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали предварительно "Искандером".

Один из раненых в результате российского удара по Харькову находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированные - в среднем.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно - "Искандером". Разрушения ужасные", - отметил он.

По словам Синегубова, в результате удара 7 человек погибли, 16 - ранены, среди них - 11-летний ребенок.

"Один человек находится в тяжелом состоянии, остальные госпитализированы - в среднем состоянии", - рассказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что спасатели продолжают поисковые работы, а медики областного Центра экстренной медицинской помощи дежурят на месте удара.

"Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых СМИ распространяют очередные фейки о "военных объектах". Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны только нелюди", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал УНИАН, 17 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Удар пришелся по общежитию. По последним данным ГСЧС известно о 7 погибших.

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