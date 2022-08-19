Российские войска сравнительно незначительно удерживают харьковское направление, но продолжают проводить локальные рейды.

Российские войска ежедневно обстреливают Харьков, чтобы удержать на этом направлении украинские силы.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"Несмотря на то, что линия фронта в этом секторе мало сдвинулась с мая, второй город Украины был под одними из наиболее последовательных обстрелов с начала вторжения, когда российские силы, вероятно, имели целью достичь окрестностей за 24 часа", - говорится в сообщении.

Расположенный примерно в 15 км от российской линии фронта, Харьков пострадал, потому что он остается в радиусе действия большинства видов российской артиллерии. Залповые ракетные установки и в целом неточное оружие вызвали опустошение в значительных частях города.

"Российские войска сравнительно незначительно удерживают харьковское направление, но продолжают проводить локальные рейды и обстрелы украинских сил. Вероятно, они пытаются заставить Украину удерживать значительные силы на этом фронте, чтобы предотвратить использование их как силы для контратаки в другом месте", - добавили в ведомстве.

Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

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