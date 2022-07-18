Противники атаковали Синельниковский район Днепропетровщины, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

В Днепропетровской области российские оккупанты попали ракетой в элеватор, разрушив склады с более чем пятью тысячами тонн зерна.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Наша область снова под российским огнем. Враг обстрелял Синельниковский район. Ракета попала в элеватор. Там разрушены склады с более чем пятью тысячами тонн зерна", - говорится в заметке.

Еще один удар пришелся по школьному двору. Там повреждены фасад и кровля местного лицея, выбито более 50 окон.

Кроме того, есть попадание в частное подворье местных жителей.

Предварительно, во время атаки люди не пострадали.

"Русская орда снова стреляет в мирных людей. Никаких военных в селах не было. Эта атака в очередной раз доказывает: российская армия - армия-террорист", - подчеркнул председатель ОВА.

Ранее стало известно, что противники обстреляли Никополь из реактивных систем залпового огня, была ранена женщина.

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