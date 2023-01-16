Женщину удалось спасти через 10 часов после того, как сотрудники ГСЧС смогли услышать ее.

Во время разбора завалов разрушенной российской ракетой девятиэтажки в Днепре спасатели услышали женщину, что позволило ее спасти из-под обломков.

Сестра пострадавшей Алина рассказала в соцсетях историю ее спасения. Выяснилось, что женщину, выжившую во время атаки россиян, зовут Екатерина Зеленская.

Ранее в ГСЧС сообщали, что женщину удалось найти благодаря тому, что спасатели услышали ее голос. На ролике можно увидеть, как разбирают спасатели завалы, вслушиваются, а после - кричат и просят, чтобы женщина откликнулась еще раз. Найти и спасти женщину удалось только спустя 10 часов.

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Теперь стала известна причина - Екатерина просто не могла позвать на помощь.

"Это Катя - моя сестра! Ее нашли только сегодня (15 января – УНИАН) утром и слава Богу живой! Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая!", – написала родственница пострадавшей.

Алина также рассказала, что под завалами остались муж и маленький сын Екатерины.

"Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми! Молимся! Этой семье очень нужна помощь!", – написала она и оставили реквизиты для денежной помощи в посте.

Удар по Днепру 14 января - что известно

В субботу, 14 января, российские террористы попали ракетой в девятиэтажку в Днепре на 16 подъездов с 1,7 тысячи жителей. Один из подъездов дома в результате попадания ракеты Х-22, предназначенной для уничтожения морских группировок и авианосных групп, был полностью разрушен. Мэр Днепра Борис Филатов озвучил предположение, что на самом деле россияне пытались попасть в Приднепровская теплостанция. Уже известно, что ракету этого типа мог запустить только 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

По сообщениям властей, в разрушенном подъезде могли находиться до 200 человек, в том числе, 50 детей. Известно, что 40 человек (в частности, трое детей) стали жертвами этой атаки. Еще 75 человек (15 из них – дети) получили ранения.

Спасти удалось 39 человек. Спасатели получили сообщение об исчезновении 46 человек, в настоящее время установлено место пребывание 12 из них. Судьба 34 выясняется, спасательная операция продолжается уже почти двое суток.

Более тысячи человек остались без жилья в результате этой атаки оккупантов. В уцелевших подъездах выбиты стекла. Электро- и газоснабжение дома прекращено.

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