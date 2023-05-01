В результате вражеского обстрела погиб ребенок, 2009 года рождения, отметили в ВСУ.

Россияне в понедельник, 1 мая, из авиации запустили управляемые авиабомбы по селу Лизуновка, которое находится в Новгород-Северском районе Черниговской области.

В результате вражеского авиаудара погиб ребенок, 2009 года рождения, по предварительным сведениям, ранены двое мирных жителей, сообщило оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины.

По его данным, противник совершил атаку около 14:50, частично разрушено здание общеобразовательной школы, которая не работала, а также повреждены частные дома.

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"...зафиксированы пуски двух управляемых авиабомб с российских самолетов Су-35 по н. п. Лизуновка... информация о потерях и повреждениях уточняется", - добавили в ОК "Север".

Обстрел Черниговской области - сейчас это стоит знать

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что 1 мая около 15:37 россияне обстреляли образовательное учреждение в Новгород-Северском районе, и погиб ребенок, который находился рядом.

Ранее глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что количество вражеских обстрелов пограничной территории со стороны России возросло. По его данным, за прошедшую неделю зафиксировано 72 обстрела (493 взрыва) 23 населенных пунктов региона. Кроме того, противник девять раз использовал авиацию.

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