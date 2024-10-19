В Украине нет механизма официального подтверждения таких случаев, поэтому их на самом деле значительно больше.

Офис генпрокурора официально зафиксировал уже более 100 случаев казни российскими оккупантами украинских военнопленных, но на самом деле цифры могут быть гораздо больше. Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Radio NV.

"Насколько мне известно, по информации от ОГП, зафиксированных случаев расстрелов россиянами украинских военнопленных более 100. Общее количество зафиксированных украинских военнопленных, которых россияне казнили, 102 на данный момент", - рассказал он.

Лубинец отметил, что на самом деле таких случаев гораздо больше, ведь у Украины нет механизма официально подтвердить эту информацию.

Видео дня

"Когда зафиксировал украинский дрон сверху действия россиян, они идентифицированы, это можно делать. А когда информация получена от источников, которые надо дополнительно верифицировать, по крайней мере нет видео, но есть документальное подтверждение, свидетельства, в частности об этом свидетельствуют российские военнопленные, но не могут назвать каких-то деталей, это усложняет процедуру верификации и юридическую фиксацию этого преступления", - пояснил он.

Он подчеркнул, что россияне уже сделали это постоянной практикой, однако никакой действенной реакции со стороны международного сообщества нет.

"Такое впечатление, что никто кроме Украины не хочет этого замечать", - отметил омбудсмен.

Казни украинских военнопленных

Сегодня Донецкая прокуратура сообщила об очередном случае казни раненого бойца ВСУ - в Нью-Йорке в Донецкой области.

В начале октября 2024 года стало известно, что российские оккупационные войска казнили 16 украинских военнопленных на Покровском направлении.

Как отмечал эксперт Александр Мусиенко, российские оккупанты могли получить устные указания от руководства расстреливать пленных украинских воинов.

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