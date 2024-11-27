О таких намерениях высказались в российском МИДе.

Россия якобы готова организовать обмен военнопленными 630 на 630. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Готовы уже сейчас провести обмен 630 военнослужащих, одновременно начать организационные мероприятия по подготовке следующих обменов", - отметила она.

По информации российских СМИ, Захарова добавила, что РФ заинтересована в конструктивном диалоге с Украиной по вопросу обмена пленными. По ее словам, в Москве настроены на скорейшее возвращение российских военных домой.

Обмен военнопленными - последние новости

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть домой из российского плена 3 767 защитников и защитниц, включая 168 гражданских украинцев. Он добавил, что по официальным данным, сегодня "десятки тысяч граждан Украины находятся в российском плену".

Также сообщалось, что в октябре Украина вернула из российского плена 95 украинских военных. По словам президента Владимира Зеленского, эти бойцы защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую и Херсонскую области.

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