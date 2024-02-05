По словам Виктории Сюмар, и в Минобороны, и в Генштабе признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев "является декларативной".

Обновленный законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски. К такому выводу пришли в комитете Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, сообщила член комитета Виктория Сюмар.

По ее словам, во время обсуждения документа присутствующие на заседании представители как Министерства обороны, так и Генерального штаба признали, что норма о демобилизации через 36 месяцев "является декларативной".

"Потому что по сути военнослужащий через 36 месяцев получает право только написать рапорт об увольнении. Но решение кого и когда демобилизовывать будет принимать Ставка Верховного главнокомандующего", - отметила депутат.

Она подчеркнула, что в итоге комитет признал и новый законопроект таким, который содержит коррупционные риски.

"И из-за того, что Кабмин будет определять кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что Кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий без всякой четкости. И из-за неясности какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за не открытие электронного кабинета призывника", - уточнила Сюмар.

Она считает, что пока "ТЦК будет передавать данные тех, кто кабинет не сделал, в полицию и полиция будет выписывать протоколы о нарушениях".

"Все выписано снова не четко и сомнительно относительно соответствия Конституции. Мы предложили как его доработать. Но пока армия является "билетом в один конец" с декларативным рапортом через 36 месяцев, мотивации по службе будет еще меньше", - резюмировала парламентарий.

Новый законопроект о мобилизации

30 января Кабмин передал в Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации. Документом, в частности, предполагается, что люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от воинской службы. После мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца. Также человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации.

Впоследствии в Минобороны объяснили, как будут определять количество призывников. Там отметили, что законопроектом предусмотрено создание такого механизма, который позволит пирзвать в армию столько людей, сколько нужно.

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