Он отметил, что на фоне мобилизации Киев должен также серьезно учитывать и экономическую жизнеспособность страны.

Украине нужно провести мобилизацию для пополнения потерь на фронте и восстановления боевых подразделений.

Такое убеждение высказал интервью RND немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг. "Украине придется мобилизовать больше солдат, хотя бы из-за потерь, насколько мы можем судить", - пояснил он свою точку зрения.

Военный подчеркнул, что мобилизация также необходима, поскольку некоторые подразделения находятся на войне уже 24 месяца и их надо восстанавливать.

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"Тип и масштабы мобилизации сейчас обсуждают в Украине. Это политический и социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в Украине также играет роль", – отметил генерал.

При этом Фройдинг подчеркнул, что на фоне мобилизации Киев должен также серьезно учитывать и экономическую жизнеспособность страны.

Мобилизация в Украине

30 января в парламент правительство внесло обновленный законопроект о мобилизации. Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк отметил, что этот законопроект "соответствует требованиям времени и его принятие требуется в самые короткие сроки".

А сегодня в Верховной Раде анонсировали, что законопроект о мобилизации может быть принят в первом чтении уже на этой неделе, несмотря на то, что в нем есть много дискуссионных норм.

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