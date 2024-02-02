Подчеркивают необходимость скорейшего принятия законопроекта без "разжигания" новых кругов обсуждений.

Законопроект о мобилизации пока не устанавливает точное количество людей, которые должны быть призваны в армию, поскольку эта цифра будет привязана к реальным событиям в войне. Об этом сообщил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

Он отметил, что законопроектом предусмотрено создание такого механизма, который позволит присоединить к армии столько людей, сколько нужно.

"Законопроект не создан под какую-то определенную цифру. И дальше эту цифру, как бы ее сейчас ни рассчитывали, будет диктовать реальность соответствующих действий с одной стороны, и способность этого мобилизационного механизма привлечь людей в войско, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить. Немного скептически отношусь собственно к цифрам - 500 тысяч или 400 тысяч нам нужно. Одинаково, это не произойдет ни за один день, ни за один месяц. И эти цифры будут постоянно корректироваться в зависимости от реальности", - сказал Павлюк.

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В Минобороны оценили нормы нового законопроекта

Он считает, что законопроект, которым внесен на рассмотрение Верховной Рады, соответствует требованиям времени, определяет эффективный механизм присоединения людей к Вооруженным силам Украины.

"С осторожностью отношусь к дискуссиям, которые могут разжечь какие-то новые круги обсуждений. Идет война и нам надо как можно быстрее усовершенствовать тот механизм мобилизации, который существует, чтобы эффективнее усиливать Вооруженные силы. Для нас принципиально – как можно скорее обновить механизм мобилизации", - сказал он.

При этом отметил, что выделять какие-то нормы законопроекта, что они принципиальны для принятия, а другие нет, означало бы, что с самого начала в законопроект заложены какие-то "ненужные вещи".

"Многие нормы связаны между собой. Если брать одну из самых обсуждаемых норм о 36 месяцах, после которых человек может уволиться из ВСУ, то надо понимать, что для обеспечения этой нормы нужно, чтобы другие нормы были задействованы, потому что необходимо обеспечить механизм ротации и одновременно усилить, а не ослабить украинское войско", - отметил он.

При этом подчеркнул, что необходимо усовершенствовать сам процесс набора людей для войска. По его словам, в законопроекте много норм, которые этот процесс делают и более удобным и прозрачным.

Отвечая на вопрос о сроках принятия закона, Павлюк отметил, что для страны было бы лучше, если бы этот механизм мобилизации уже был усовершенствован. "Мы рассчитываем, что как можно быстрее будет поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом", – добавил он.

Мобилизация в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее речь шла о мобилизации еще 500 тысяч человек. О таком количестве упоминали военные на ставке главнокомандующего, утверждал президент. В январе в в интервью телеканалу Channel 4 News Зеленский сказал, что не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать.

11 января Кабинет министров отозвал на доработку законопроект о мобилизации, который был внесен в парламент Украины 25 декабря 2023 года. Им предусматривался ряд ограничений в отношении уклонистов, а также расширен круг лиц, которые могут быть мобилизованы.

30 января 2024 года Кабинет министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

Пресс-служба Министерства обороны Украины сообщила, что в законопроекте определен срок службы на период военного положения; люди с инвалидностью всех групп - освобождены от военной службы; после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в 2-3 месяца. Также человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации; не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные, это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в ЦПАУ.

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