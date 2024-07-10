Таким образом, он подтвердил политку предыдущего правительства по использованию британского оружия дальнего действия на войне в Украине.

Новый премьер-министр Британии Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям на территории РФ.

Таким образом, он подтвердил политку предшественников по использованию британского оружия дальнего действия на войне в Украине, пишет Bloomberg. Стармер согласился, что Украина должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow, подаренные Великобританией.

Ракеты должны "использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом", то есть, как отметил премьер, Storm Shadows должны использоваться "в оборонительных целях".

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Как прокомментировал Джейми Ши, бывший чиновник НАТО, а ныне научный сотрудник Chatham House, украинцы "должны иметь возможность нанести ответный удар по российским военным объектам, но, не по гражданским. "Стармер и другие лидеры НАТО проведут здесь красную черту: удары должны быть направлены против настоящих военных целей", - подчеркнул Ши.

Комментируя удар оккупантов по "Охматдету", Стармер сказал, что это было "абсолютно шокирующее, ужасающее нападение", которое стало "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита".

"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как четкую и единую решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там одновременно, поддержать Украину и противостоять российской агрессии", - отметил Стармер.

Использование западного оружия для ударов по РФ

Некоторое время назад украинские власти заявили о необходимости наносить удары по военным объектам на территории РФ, чтобы защититься и отразить российские атаки, и это один из главных вопросов, которые будут обсуждаться на нынешнем саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, выразили поддержку позиции Украины, но США до сих пор сопротивляются полному снятию ограничений из-за боязни, что это рассердит Путина.

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