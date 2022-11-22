Украинская авиация ударила по району сосредоточения вражеского вооружения, военной техники и личного состава, поделился Генштаб ВСУ.

В течение минувших суток артиллерия и ракетные войска Сил обороны Украины поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, вражеский пункт управления и станцию радиоэлектронной борьбы.

Наши защитники также поразили склад горюче-смазочных материалов противника, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке.

"Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - добавили в Генштабе.

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В конце лета ВСУ пошли в контрнаступление. Украинские воины уже освободили почти всю Харьковскую и Николаевскую области, а также ряд населенных пунктов в Херсонской областях и на Донбассе.

По состоянию на 21 ноября на украинской земле ликвидированы около 84 тыс. 600 захватчиков и много вражеской техники и вооружения, в том числе 2 тыс. 892 танка и 1 тыс. 870 артиллерийских систем.

22 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что противник на Донбассе в течение минувших суток атаковал Силы обороны в районах 13 населенных пунктов.

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