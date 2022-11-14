Условие для переговоров с РФ одно – ее войска должны покинуть все захваченные территории.

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений.

Об этом главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сказал в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли.

"Заверил, что мы будем бороться, пока будут силы. Наша цель - освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно - Россия должна покинуть все захваченные территории", - подчеркнул он.

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Залужный проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке и первоочередных нуждах Сил обороны, отметив, что ситуация на фронте стабильная и контролируемая.

Также Залужный сообщил, что внимательно отслеживаются действия противника на границе с Республикой Беларусь.

"Строим надежный щит для защиты Украины с севера", - сказал он.

Кроме того, главнокомандующий сообщил, что Силы обороны Украины, несмотря на яростное сопротивление оккупационных войск, продолжают наступательные действия на Харьковском направлении.

"Враг активно атакует на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опытное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка, но успеха не имеет. Мы держим оборону благодаря устойчивости наших передовых подразделений и боеспособным резервам", - сказал Залужный.

Он отметил, что на Херсонском направлении украинские войска проводят стабилизационные меры и укрепляют рубежи обороны.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что Генштаб продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических заданий по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведения дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущения прорыва противника на участках предполагаемого наступления.

Переговоры с Россией

Кремль всеми силами стремится поставить войну на паузу, добившись переговоров с Киевом.

В ОПУ напомнили, что главным условием для начала диалога является вывод войск РФ со всех оккупированных территорий Украины. После освобождения Херсона Кремль вдвое сильнее захотел переговоров.