Подразделения противовоздушной обороны нашей страны ликвидировали 45 вражеских крылатых ракет.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла по врагу 14 ударов, на разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили 4 вертолеты, 2 беспилотники и 45 вражеских крылатых ракет.

Воины ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки ударили по 2 пунктам управления, 3 районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и другим важным военным объектам российских оккупантов, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 14 ударов. Под поражение попали районы сосредоточения вооружения и военной техники, опорные пункты и позиции комплексов противовоздушной обороны противника. На разных направлениях наши подразделения противовоздушной обороны сбили 4 вертолета, 2 БПЛА и 45 вражеских крылатых ракет", - говорится в сообщении.

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Напомним, вечером 31 октября стало известно, что в Херсонской области украинские зенитчики за три минуты уничтожили два российских вертолета Ка-52 ("Аллигатор").

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Утром 1 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки противник нанес 60 ракетных и 15 авиаударов по нашей территории. Вражеским ударам подверглись районы более 50 населенных пунктов.

31 октября противники атаковали гражданские украинские объекты, в частности, 55 крылатыми ракетами Х-101. Вследствие вражеских ударов повреждены электроподстанции, объекты тепловой генерации и гидроэнергетики, возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

По состоянию на утро 31 октября сообщалось, что в Украине были ликвидированы 352 вражеские ракеты и, в частности, около 71 820 противников и 253 вражеских вертолета.

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