Он отметил, что Украина держится.

Только за сегодня Россия применила по гражданским объектам Украины 55 крылатых ракет Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, 22 зенитных ракеты к С-300, 4 БПЛА типа "Shahid-136" и один БПЛА "Ланцет-3".

Об этом сообщил в Telegram главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Выдержали бы другие страны такое давление?" - отмечает он. При этом он сказал, что Украина держится и "мы перегруппировываемся, наращиваем резервы, укрепляем оборону и постепенно освобождаем родную землю".

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Залужный напомнил, что Украина ведет войну против страны, размер которой в 28 раз больше, чем размер нашего государства, население которой численнее нашего в 4 раза, военный потенциал которой кратно превышает наши возможности.

"Мы ведем войну на суше, в воздухе, на море, в киберпространстве и тому подобное. Мы ведем войну не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев. Все это свидетельствует о нашей стойкости, мужестве защищать свое и жажде одержать победу", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что победа дается нам очень тяжело, но она непременно будет.

Удары по Украине 31 октября

Утром Российская Федерация в очередной раз атаковала украинские города. Были повреждены 18 объектов, большинство из которых являются энергетическими.

Воздушные силы ВСУ смогли сбить 45 крылатых ракет, выпущенных по Украине российскими захватчиками.

Представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подсчитал, что утренняя ракетная атака на Украину обошлась Российской Федерации в 400-600 млн долл.

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