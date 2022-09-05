Противники используют беспилотники в Украине для воздушной разведки и корректировки огня.

Украинские защитники сбили три беспилотных летательных аппарата оккупантов.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Как отмечается, оккупанты продолжают использовать БпЛА оперативно-тактического уровня по всей территории нашего государства для воздушной разведки и корректировки огня.

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"Так, 5 сентября, около 15:00 часов, в небе над Херсоном, в зоне ответственности воздушного командования "Пивдень" ликвидирован очередной российский беспилотник "Орлан-10". Еще два БПЛА этого типа уничтожены в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Схид", – говорится в сообщении.

Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона в Винницкой области, результаты работы уточняются.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ совершили полномасштабное вторжение в Украину. ВСУ дают достойный отпор врагу. На нашей земле уже ликвидировали около 49 тыс. 800 захватчиков и, в частности, 867 вражеских дронов.

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