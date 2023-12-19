Также уничтожено шесть танков, одна ББМ, одна артсистема, один БПЛА и две единицы спецтехники.

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали 560 российских оккупантов и 11 единиц военной техники противника. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Так, по его словам, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес пять авиаударов, провел 70 боевых столкновений и совершил 631 артобстрел.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях. Общие потери врага составили 560 человек", - заявил командующий.

Как отметил Тарнавский, уничтожено 11 единиц военной техники. В частности, шесть танков, одна ББМ, одна артсистема, один БПЛА и две единицы спецтехники.

"Еще шесть единиц техники врага повреждены", - добавил он.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, ситуация на фронте очень напряженная, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

За минувшие сутки потери России в Украине серьезно выросли и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 348 тысяч человек.

В течение суток ликвидировано 1 140 врагов. Также уничтожено также 15 танков противника, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, девять дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и одно средство противовоздушной обороны. Кроме того, ликвидированы две единицы спецтехники и 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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