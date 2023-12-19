Прицельными сбросами боеприпасов уничтожены САУ, грузовик и еще одна единица спецтехники врага.

Бойцы Государственной пограничной службы показали, как уничтожают технику российских оккупантов с помощью ударных БпЛА "NOY". Соответствующее видео опубликовано в Telegram ГПСУ.

Отмечается, что на Левобережье Херсонщины группа ударных БПЛА пограничников "NOY" нанесла огневое поражение по технике захватчиков.

"На Левобережье Херсонщины "боевые птицы" пограничников нанесли огневое поражение по технике захватчиков. Прицельными сбросами боеприпасов уничтожены САУ, грузовик и еще одна единица спецтехники врага", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, ситуация на фронте очень напряженная, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага. На Лиманском направлении наши воины отбили 10 атак оккупантов. На Бахмутском направлении очень горячо-украинские защитники отбили 21 атаку противника. На Авдеевском направлении силы обороны отразили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны сдерживают врага недалеко от Новомихайловки, где отражено 13 атак. На Запорожском направлении украинские воины отбили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работиного.

За минувшие сутки потери России в Украине серьезно выросли и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 348 тысяч человек.

В течение суток ликвидировано 1 140 врагов. Также уничтожено также 15 танков противника, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, девять дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и одно средство противовоздушной обороны.

Кроме того, ликвидированы две единицы спецтехники и 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

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