Украинские воины отлично "подкоротили" ряды противников за сутки.

За минувшие сутки потери России в Украине серьезно увеличились и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 348 тысяч человек.

В течение суток ликвидировано 1 140 врагов (общее число - примерно 348 300 человек), сообщил во вторник, 19 декабря, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. По его данным, уничтожено также 15 танков противника, 19 боевых бронированных машин, 15 артиллерийских систем, девять дронов оперативно-тактического уровня, одна крылатая ракета и одно средство противовоздушной обороны.

Кроме того, ликвидированы две единицы спецтехники и 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Видео дня

Напомним, общие потери врага на 18 декабря 2023 года составляли 347 160 оккупантов.

Важные новости Украины - сегодня это стоит прочитать о войне

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки больше всего атак оккупанты проводили на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. По данным Генштаба, ситуация на фронте очень напряженная, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

На Бахмутском направлении очень горячо - украинские защитники отразили 21 атаку противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Также отмечалось, что украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что захватчики хотят наступать на один из городов под Бахмутом, а потом двинуться дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: