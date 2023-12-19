Больше всего атак оккупанты проводили на Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях.

Ситуация на фронте очень напряженная, за прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Так, на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отбили 10 атак оккупантов вблизи Макеевки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области Донецкой области.

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На Бахмутскому направлении очень горячо - украинские защитники отбили 21 атаку противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Как отмечают в Генштабе, Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, однако украинские защитники держат позиции.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в отчете Генштаба.

На Марьинском направлении силы обороны сдерживают врага недалеко от Новомихайловки Донецкой, где отражено 13 атак.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 17 атак противника западнее Новопокровки и Работиного Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. Также на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Ситуация на фронте - что известно

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что российские оккупанты под Авдеевкой применяют тактику боевиков ИГИЛ - нагружают взрывчаткой транспортное средство и направляют на позиции противника.

Кроме того, аналитики ISW сообщили, что россияне на Левобережье Днепра начали использовать бронетехнику, чтобы прорвать оборону ВСУ.

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