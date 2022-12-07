Поражены три вражеских пункта управления и два склада боеприпасов.

Украинские силы обороны за сутки нанесли удары по 12 локациям сосредоточения сил и техники российских оккупационных войск.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинская авиация в течение текущих суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили три пункта управления, два района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.

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В Генштабе добавили, что также украинские воины сбили ударный БпЛА типа "Shahed-136".

Потери России в Украине

Как сообщал Генштаб, общие потери России в войне против Украины достигли отметки в 92 тысячи 740 захватчиков.

Также Россия потеряла: боевых бронированных машин – 5909, артиллерийских систем – 1923, РСЗО – 395, средств ПВО – 211, самолетов – 281, вертолетов – 264.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявлял, что ВСУ тоже несут потери на фронте, но они не такие огромные как у России.