Эксперт напомнил официальные данные о потерях среди украинских бойцов.

Вооруженные силы Украины несут потери на фронте, но они не такие огромные как у Российской Федерации.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, у ВСУ намного меньше убитых, но очень много раненых.

"Мы несем потери, в том числе под Бахмутом. Кстати, там очень колоссальные потери, но у нас намного меньше убитых, очень много раненых. Работает российская артиллерия. А артиллерия – это осколочные ранения в основном, – отметил он. – Мы несем потери, но не такие огромные, как Российская Федерация".

Эксперт напомнил, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, за девять месяцев у ВСУ максимальное число погибших – около 13 тысяч человек.

"Потери у нас есть, непринято говорить о своих потерях в ходе боевых действий, есть такая практика", – добавил Жданов.

Потери России на войне в Украине

Как сообщал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, по состоянию на 6 декабря общие боевые потери армии России в Украине с 24 февраля составляют примерно 92,2 тысячи человек личного состава.

Также среди прочего Россия потеряла:

танков – 2929 единиц;

боевых бронированных машин – 5905,

артиллерийских систем – 1915,

РСЗО – 395, средства ПВО – 211,

самолет – 281,

вертолетов – 264.

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