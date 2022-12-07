РФ несет колоссальные потери на войне в Украине / фото REUTERS

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 540 российских оккупантов, общие потери России в войне против Украины достигли отметки в 92 тысячи 740 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также на 6 единиц выросло количество уничтоженных российских танков, а с начала полномасштабного вторжения бойцы превратили в металлолом уже 2 тысячи 935 штук.

Потери РФ в технике с 24.02.2022

  • боевых бронированных машин - 5909 (+4 за сутки)
  • артиллерийских систем - 1923 (+8)
  • РСЗО - 395 
  • средств ПВО - 211
  • самолетов - 281 
  • вертолетов – 264
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14)
  • крылатых ракет – 592
  • кораблей /катеров – 16 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4526 (+21) 
  • специальной техники -163.
Потери России на войне в Украине / инфографика УНИАН

Потери ВСУ на войне против России

30 ноября президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позже в Еврокомиссии признали, что ошиблись и убрали эту информацию.

Видео дня

В ответ на это советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что погибших украинских военных в войне против РФ насчитывается до 13 тысяч.

"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. И они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших", — подчеркнул Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: