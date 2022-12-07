За сутки наши защитники приземлили 14 дронов противника.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 540 российских оккупантов, общие потери России в войне против Украины достигли отметки в 92 тысячи 740 захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Также на 6 единиц выросло количество уничтоженных российских танков, а с начала полномасштабного вторжения бойцы превратили в металлолом уже 2 тысячи 935 штук.

Потери РФ в технике с 24.02.2022

боевых бронированных машин - 5909 (+4 за сутки)

артиллерийских систем - 1923 (+8)

РСЗО - 395

средств ПВО - 211

самолетов - 281

вертолетов – 264

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1601 (+14)

крылатых ракет – 592

кораблей /катеров – 16

автомобильной техники и автоцистерн – 4526 (+21)

специальной техники -163.

Потери ВСУ на войне против России

30 ноября президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Украине "погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных". Позже в Еврокомиссии признали, что ошиблись и убрали эту информацию.

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В ответ на это советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что погибших украинских военных в войне против РФ насчитывается до 13 тысяч.

"У нас есть официальные оценки Генерального штаба, есть официальные оценки, которые говорит верховный главнокомандующий. И они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших. То есть мы открыто говорим о количестве погибших", — подчеркнул Подоляк.

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