В Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается, враг потерял еще 110 военных.
Об этом говорится в новой сводке на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:
- личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,
- танков-1390 (+4) ед,
- боевых бронированных машин-3416 (+16) единиц,
- артиллерийских систем-694 (+4) ед,
- РСЗО-207 (+0) ед,
- средства ПВО - 96 (+0) ед,
- самолетов-212 (+1) ед,
- вертолетов – 177 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-553 (+2),
- крылатые ракеты - 125 (+0),
- корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
- специальная техника - 53 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.
Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ рассказали, как снимать видеодоказательства, чтобы наказать оккупантов в Гаагском суде.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Су - 57 РФ-последний рашистский новый истребитель, который еще не сбили ВСУ
- "Он не готов проигрывать": эксперт спрогнозировал, когда Путин сядет за стол переговоров
- Украинская авиация ударила по россиянам на Николаевщине и Херсонщине