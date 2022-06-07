Защитники Украины уничтожили много техники оккупантов.

В Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается, враг потерял еще 110 военных.

Об этом говорится в новой сводке на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,

танков-1390 (+4) ед,

боевых бронированных машин-3416 (+16) единиц,

артиллерийских систем-694 (+4) ед,

РСЗО-207 (+0) ед,

средства ПВО - 96 (+0) ед,

самолетов-212 (+1) ед,

вертолетов – 177 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня-553 (+2),

крылатые ракеты - 125 (+0),

корабли / катера - 13 (+0) ЕД,

автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,

специальная техника - 53 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ рассказали, как снимать видеодоказательства, чтобы наказать оккупантов в Гаагском суде.

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