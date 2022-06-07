Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении / фото facebook.com/MinistryofDefence.UA

В Генштабе сообщили о новых потерях оккупантов. "Демилитаризация" армии РФ продолжается, враг потерял еще 110 военных.

Об этом говорится в новой сводке на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.06 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 31360 (+110) человек ликвидировано,
  • танков-1390 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин-3416 (+16) единиц,
  • артиллерийских систем-694 (+4) ед,
  • РСЗО-207 (+0) ед,
  • средства ПВО - 96 (+0) ед,
  • самолетов-212 (+1) ед,
  • вертолетов – 177 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-553 (+2),
  • крылатые ракеты - 125 (+0),
  • корабли / катера - 13 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2405 (+10) ед,
  • специальная техника - 53 (+0).
Защитники Украины уничтожили много техники оккупантов / инфографика УНИАН

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила - в правде!",- добавили в Генштабе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ рассказали, как снимать видеодоказательства, чтобы наказать оккупантов в Гаагском суде.

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