Мир создает объединенную базу данных военных преступлений россиян в Украине.

Мир создает объединенную базу данных военных преступлений, совершенных русскими в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечается, в базу будут собирать фото и видео-материалы, а также свидетельства очевидцев, которых сейчас опрашивают европейские юристы.

Для того чтобы виновные были наказаны, а жертвы получили компенсацию, судьям нужны доказательства. Собрать их может каждый владелец смартфона.

Как сообщается, для того чтобы видео стало доказательством в Международном уголовном суде, надо соблюдать некоторые требования.

В частности, видео журналиста Романа Сухана уже отобрали для будущего иска против россиян. Тогда, 1 марта, российский снаряд попал в Киевскую телебашню. На ролике: лежит погибший, видно, что это возле телецентра.

По его словам, на видео общие планы, но нельзя снимать такие объекты. Впрочем, именно ракурсы, которых журналисты теперь избегают, сделали кадры Романа юридическим оружием.

Как сообщается, снимать для судей нужно совсем не так, как для телевидения или соцсетей. "Люди не сохраняют оригинальные видео. Они их редактируют, накладывают определенные знаки, есть риск, что такие видео не примет суд. Хранить нужно оригинал", - пояснила юрист Анна Вишнякова.

Как в идеале должна выглядеть съемка для международного суда: панорама 360 градусов, камера максимально ровно, наезжаем на детали и отъезжаем на общий план, чтобы было четко понятно, где происходят события. Снимать можно не только во время, но и после обстрелов. Желательно проговаривать за кадром, где вы находитесь. Не стоит никогда выкладывать видео в сеть, а отправлять юристам напрямую.

Напомним, Европейский союз, США и Великобритания создали консультативную группу по преступлениям, связанным со зверствами (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), для координации усилий по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях во время масштабной войны России против Украины.

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