Прокуратура сообщила уже о 14 раненых в результате ракетного удара по Запорожью.
Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.
Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 13 июля военные страны-агрессора совершили обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет.
Российские оккупанты попали в одно из предприятий. Предварительно сообщалось, что в результате ударов ранены семь человек. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни.
Запорожская областная военная администрация сообщила, что в Запорожье в результате попадания вражеских ракет в предприятие возник пожар, на месте значительные разрушения.
На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди. Количество и состояние раненых уточняется, отметили в ОВА.
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