После вражеского обстрела начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Прокуратура сообщила уже о 14 раненых в результате ракетного удара по Запорожью.

Об этом сообщается в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

Отмечается, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 13 июля военные страны-агрессора совершили обстрел инфраструктуры Запорожья. Ракеты попали в одно из промышленных предприятий. По предварительным данным, 14 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет.

Российские оккупанты попали в одно из предприятий. Предварительно сообщалось, что в результате ударов ранены семь человек. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни.

Запорожская областная военная администрация сообщила, что в Запорожье в результате попадания вражеских ракет в предприятие возник пожар, на месте значительные разрушения.

На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди. Количество и состояние раненых уточняется, отметили в ОВА.

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