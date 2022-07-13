В Запорожье вследствие попадания вражеских ракет в предприятие возник пожар, на месте значительные разрушения.
Об этом сообщается в Telegram Запорожской областной военной администрации.
"Сегодня две крылатые ракеты врага попали в цех одного из предприятий в областном центре. Возник пожар. На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди", - указано в сообщении.
Количество и состояние раненых уточняется.
По данным ОВА, предприятие в Днепровском районе подверглось значительным разрушениям.
Напомним, сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет.
Российские оккупанты попали в одно из предприятий. Предварительно сообщалось, что в результате ударов ранены семь человек. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни.
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