На предприятии, в которое попали оккупанты, есть завалы, и под ними могут быть люди.

В Запорожье вследствие попадания вражеских ракет в предприятие возник пожар, на месте значительные разрушения.

Об этом сообщается в Telegram Запорожской областной военной администрации.

"Сегодня две крылатые ракеты врага попали в цех одного из предприятий в областном центре. Возник пожар. На месте работают все соответствующие службы, разбирают завалы. Под ними еще могут находиться люди", - указано в сообщении.

Количество и состояние раненых уточняется.

По данным ОВА, предприятие в Днепровском районе подверглось значительным разрушениям.

Напомним, сегодня в Запорожье зафиксировано два прилета вражеских ракет.

Российские оккупанты попали в одно из предприятий. Предварительно сообщалось, что в результате ударов ранены семь человек. Руководитель предприятия вывел сотрудников в укрытие, что, наверное, спасло их жизни.

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