Они боятся украинских партизан.

Российские захватчики устроили на оккупированной части Запорожской области "эвакуацию", чтобы скрыть контрразведывательные и фильтрационные меры в тех районах, где, по их оценке, скоро будут активные боевые действия.

"Россияне в Запорожской области эвакуируют своих сторонников и коллаборантов. Одновременно они пытаются вывозить документы и материальные средства - бытовую технику, угнанные машины и тому подобное, которые могут быть потенциально уничтожены в результате боевых действий. То есть все, что для них является ценным, они вывозят", - рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

По данным ГУР, оккупанты не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям, а также боятся украинских партизан.

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"Кроме того, они проводят принудительную депортацию под видом эвакуации с территорий, где, как они считают, будут идти боевые действия. Они, во-первых, не хотят, чтобы население могло наблюдать за их подготовкой к боям – то есть это определенные контрразведывательные меры. Это также и фильтрационные мероприятия, поскольку прежде всего происходит вывоз проукраинского населения. И в-третьих, россияне боятся проведения на этих территориях какого-то партизанского движения и внутреннего сопротивления", - подытожил Черняк.

"Эвакуация" в Запорожской области: что известно

5 мая гауляйтер захваченной части Запорожской области Евгений Балицкий объявил эвакуацию из города-спутника ЗАЭС - Энергодара, а также из Токмака, Пологов, Васильевки и других. Своими действиями они спровоцировали безумную панику, на въезде в захваченный РФ Крым образовались огромные очереди из машин.

Как сообщал УНИАН, россияне и коллаборанты пытаются бежать с временно оккупированной территории Запорожской области, в том числе из Мелитополя, и нередко прибегают к провокациям, чтобы найти повод для выезда.

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