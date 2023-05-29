Кроме того, фиксируется движение российских грузовиков с разбитой российской техникой и убитыми оккупантами.

На окраинах временного оккупированного Мелитополя российские захватчики выкопали большие траншеи и вырубают лес. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В частности, в окрестностях Мелитополя, за лесопарком и туббольницей, российские захватчики выкопали траншеи. "Настолько большие, что поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы", - подчеркнул Федоров.

Кроме того, захватчики на территории Богатырского лесничества прячут технику и живую силу. "А заодно активно уничтожают лес, выпиливая деревья для обустройства блиндажей и окопов", - добавил мэр.

Видео дня

В то же время, в последние дни мелитопольцы наблюдают как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные КАМАЗы, груженные стволами деревьев.

"Но и в обратную сторону пустыми не едут - везут вдребезги разбитую военную технику и своих 200-ых", - подчеркнул Федоров.

Война в Украине - ситуация на Запорожье

Как сообщал УНИАН, недавно в Запорожской области возле одного из сел российские оккупанты высыпали в яму четыре грузовика трупов своих военных.

Ранее на оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики уничтожили по меньшей мере две базы российских оккупантов. Взрывы прогремели во временно оккупированных родах и Васильевке.

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