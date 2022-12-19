На захваченной части Запорожской области возросло количество врагов, отметили в Генштабе ВСУ.

Оккупанты в Запорожской области - в Мелитопольском районе, хотят привлечь к боевым действиям украинских полицейских, которые перешли на их сторону.

Количество захватчиков в населенных пунктах района возросло, об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 понедельника, 19 декабря.

"Кроме того, российские оккупанты рассматривают возможность привлечения к участию в боевых действиях бывших полицейских...", - говорится в сводке.

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Отмечается, что оккупанты продолжают обыски населения на временно захваченных территориях Донецкой и Запорожской областей.

В частности, особое внимание уделяется мобильным телефонам.

Военная ситуация в Запорожской области - что надо знать

Мелитополь и ряд населенных пунктов Мелитопольского района захвачены россиянами, но не покорены - там активно действуют партизаны, уже не раз раздавались взрывы возле вражеских "логов".

Армия Украины также активно борется с оккупантами. Мэр Мелитополя Иван Федоров 4 декабря поделился, что наши воины на Запорожском направлении за неделю ликвидировали десятки вражеских баз и более тысячи оккупантов.

18 декабря Федоров сообщил, что в Мелитополе противники готовятся к ведению уличных боев.

По прогнозу военного летчика-инструктора, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, оккупанты могут отступить на части Запорожской области.

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