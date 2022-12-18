Захватчики почувствовали запах "жареного", отметил мэр Мелитополя.

Российские оккупанты готовятся к уличным боям во временно оккупированном Мелитополе.

Уже второй день в самом центре пока оккупированного Мелитополя враги расставляют бетонные конусы, об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

"Наверное, за последнюю неделю оккупанты настолько почувствовали запах "жареного", что уже готовятся к уличным боям. В лучших традициях россиян "зубы дракона" расставляют ближе к гражданским - посреди центральных улиц и жилых кварталов", - отметил чиновник.

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По его словам, опыт других деоккупированных городов Украины подсказывает врагам - их бетонные лего им не помогут, а скорее помешают бежать быстрее с нашей земли.

Военная ситуация в Запорожской области - что надо знать

Мелитополь захвачен, но не покорен - в городе активно действуют партизаны, в частности, уже прогремели ряд взрывов возле "логов" врага.

Также в регионе захватчикам активно противодействуют Вооруженные силы Украины. 4 декабря Иван Федоров рассказал, что на Запорожском направлении наши защитники за неделю ликвидировали не менее 20 баз противников, уничтожены более 1 тыс. оккупантов.

17 числа в Генеральном штабе ВСУ отчитались, что 15 декабря в Запорожской области были ранены 100 оккупантов.

Военный летчик-инструктор, полковник запаса украинской армии Роман Свитан говорил, что враг может отступить на части области.

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