В оккупированном городе сработало взрывное устройство, узнали журналисты.

В одном из жилых районов временно оккупированного Мелитополя прогремел громкий взрыв.

Взрыв в Мелитополе произошел возле еще одного логова оккупантов, об этом в своем Telegram сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Громкий взрыв в жилом районе на севере Мелитополя, возле 24-го училища, где сосредоточено очередное логово оккупантов. По предварительной информации, взрывной волной в соседнем доме выбило стекла до 4-го этажа. Туда сразу же поехали скорые, пожарные и рашистские полицейские. Собираем детали, что на этот раз курили оккупанты", - написал он.

Видео дня

На бульваре 30-летия Победы, у подъезда дома №6, сработало взрывное устройство, говорится в Telegram "Риа-Мелитополь".

По предварительным сведениям, это партизаны "передали привет" коллаборанту Дмитрию Трухину ("Дима-Коробок") так называемому "заместителю главы" оккупационной "военно-гражданской администрации" Мелитополя.

Ситуация в Мелитополе во время войны с РФ - важнейшие новости

Город с 26 февраля находится под контролем российских оккупантов. Из Мелитополя выехали более половины жителей. Город захвачен, но не покорен врагом.

В Мелитополе и возле города работают украинские партизаны, там не раз были взрывы. В частности, 3 ноября сообщалось, что в результате взрывов была разрушена часть завода, где находился основной штаб противников.

8 числа Иван Федоров сообщил, что в селе Вознесенка Мелитопольского района наши партизаны взорвали место базирования захватчиков.

11 числа мэр Мелитополя поделился, что в городе взорван подъезд, в котором живет коллаборант Андрей Бойко.

Вас также могут заинтересовать новости: