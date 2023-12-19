Теперь те, кто помогает Кремлю имитировать оккупировать родную страну, ходят в сопровождении российских полицаев.

На временно оккупированных территориях россияне усиливают охрану предателей, в частности, председателей так называемых "избирательных комиссий".

Как сообщил Центр национального сопротивления, россияне для большинства населения враги и потому безопасность своих прихвостней "освободителям" надо обеспечивать усиленной охраной. Так, оккупанты взяли под охрану глав так называемых "избирательных комиссий".

"Теперь те, кто помогает Кремлю оккупировать родной край, ходят в сопровождении российских полицаев. Однако сотни ликвидированных коллаборантов не дадут соврать – такие меры дают лишь напрасную надежду на избежание неотвратимого наказания", - говорится в сообщении.

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Также в центре нацсопротивления отметили, что россияне похищают людей семьями, просто по наводке коллаборантов, в подозрениях в нелояльности к оккупантам. Нередко жертвами доносов являются те, к кому коллаборанты имеют личную неприязнь.

"Всем задержанным инкриминируют либо экстремизм, либо госизмену. На прошлой неделе было похищено более 50 человек, больше всего в АР Крым. К задержанным во многих случаях не пускают родственников", - заявили в ЦНС.

Новости с временно оккупированных территорий

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планируют провести инвентаризацию земельных участков на временно захваченных территориях и "национализировать" те, владельцы которых отказались переоформлять право собственности. При этом для того, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт РФ.

Ранее сообщалось, что РФ назначила "выборы" президента и на оккупированных территориях Украины.

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