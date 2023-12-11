Захватчики проводят политику шантажа на временно оккупированных территориях.

Российские оккупанты планируют провести инвентаризацию земельных участков на временно захваченных территориях и "национализировать" те, владельцы которых отказались переоформлять право собственности. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Как отмечается, для того, чтобы зарегистрировать право собственности в соответствии с оккупационным законодательством необходимо получить паспорт РФ.

"Следовательно, враг фактически проводит политику шантажа на временно оккупированных территориях. При этом, россияне угрожают не только отбирать землю украинцев, но и все что на этом участке построено", - заявили в ЦНС.

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях будет запрещено с 1 января 2024 года движение автотранспорта с украинскими номерами. Так, враг продолжает политику принудительной паспортизации региона, ведь для замены номера необходимо иметь паспорт РФ. Само движение на ТОТ возможно только при наличии пропуска от оккупационной администрации.

Все пропуска действуют фактически до конца года и с 1 января их выдача также возможна только при наличии красной макулатуры.

Кроме того, россияне уже развернули сеть "военкоматов" на ТОТ и угрожают штрафом в 30 тыс. рублей тем, кто не стал туда на учет. Становиться туда должны все местные мужчины в принудительном порядке.

В частности, становление на учет происходит при получении паспорта врага. Уже при становлении на учет, враг проводит скрытую мобилизацию и впоследствии с новобранцами заключают контракт, чтобы создать иллюзию добровольного вступления.

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