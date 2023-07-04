В результате "приходов" на подконтрольной противнику территории возник пожар, поделился "Штирлиц".

Во временно оккупированной Акимовке Запорожской области во вторник, 4 июля, у российских оккупантов было "фаер-шоу".

Противники второй день подряд "что-то празднуют" - сегодня громко в Акимовке и Васильевке, а вчера что-то взрывалось, в частности, в Токмаке, написал мелитопольский городской голова Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в мессенджене уже раскрыл подробности "фаер-шоу" в Акимовке. По его данным, есть "прилеты" в районе бывших медскладов.

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"В.о. Акимовка - "фаер-шоу" у *рков... Склады разрушены, продолжается пожар", - поделился воин.

Контрнаступление Украины - какие новости стоит знать сегодня

Президент Владимир Зеленский подтвердил в начале июня, что украинские воины перешли в контрнаступление. В частности, в Запорожской области уже были освобождены несколько населенных пунктов.

Утром Генштаб ВСУ сообщил, что на Запорожском и Херсонском направлении враг главные усилия сосредотачивает на том, чтобы не допустить продвижение наших бойцов.

Справка УНИАН. Акимовка - это поселок городского типа, который находится в Мелитопольском районе Запорожской области. Российские оккупанты захватили населенный пункт в марте прошлого года.