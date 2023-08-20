Предположительно, руководство вражеских воздушно-космических сил находится под сильным давлением, отметили в британской разведке.

Война России против Украины продолжается - разведка Великобритании указала на важность нанесения ударов в глубокий тыл России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки. "Весьма вероятно, что руководство воздушно-космических сил России находится под сильным давлением для улучшения противовоздушной обороны над западной частью России. В последние месяцы увеличился диапазон угроз, которые проникают вглубь России", - говорится в сообщении.

Как отмечает разведка, "нанесение ударов вглубь России является стратегически важным, потому что президент Путин (диктатор Владимир Путин - Ред.) почти наверняка совершил вторжение в Украину с предположением, что вторжение будет иметь малое прямое влияние на россиян".

Видео дня

По данным разведки, предположительно, под давление особенно попадет начальник штаба воздушно-космических сил РФ, генерал-полковника Виктор Афзалов.

Война в Украине - новости, которые стоит знать

Стоит отметить, что уже много раз сообщалось об атаках беспилотниками по различным объектам в РФ, в частности, в Москве.

Кроме того, появляется все больше и больше сообщений о нанесении ударов по территории России ракетами С-200 (по классификации НАТО эти ракеты называют SA-5 GAMMON).

Эти ракеты советского производства имеют вес 7,5 тонн, их длина составляет 11 метров. Они были сняты с вооружения противовоздушной обороны Украины. Возможно, теперь эти ракеты используют как баллистику наземного базирования.

Вас также могут заинтересовать новости: