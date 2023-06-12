Министр обороны РФ пытается изобразить из себя человека, контролирующее ситуацию, считают в разведке Великобритании.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу пытается улучшить личный имидж на фоне наступательных операций Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки. "В течение последней недели... Шойгу поддерживал повышенное внимание общества, предположительно, с целью представить себя лицом, которое держит на контроле стратегические вопросы, когда Украина ускоряет наступательные операции", - говорится в сообщении.

В частности, Шойгу выступил по меньшей мере с двумя комментариями о российских оборонительных операциях, в том числе с почти наверняка серьезно преувеличенными утверждениями об украинских потерях. Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он почти исчезал из общественного пространства.

Кроме того, Шойгу призвал российскую оборонную промышленность удвоить усилия и раскритиковал офицеров западного военного округа за то, что они недостаточно быстро развертывали на фронте бронированные транспортные средства из резервов.

"Шойгу, вероятно, хорошо осознает потребность поддержания положительного имиджа в условиях все большей неприкрытой критики со стороны некоторых российских сограждан", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

11 июня стало официально известно об освобождении нескольких населенных пунктов Донецкой области. В Минобороны Украины подтвердили деоккупацию Благодатного и Макаровки в Донецкой области. Некоторые подробности освобождения Благодатного от российских захватчиков уже раскрыли военные.

Президент Украины Владимир Зеленский после хороших новостей с фронта в видеообращении поблагодарил военных из оперативно-стратегических группировок войск "Хортица" и "Таврия".

Также сообщалось об освобождении села Нескучное Донецкой области. О деоккупации объявили в 7-м отдельном батальоне УДА "Арей". Командир батальона с позывным "Македонец" рассказал первые подробности освобождения Нескучного. Кроме того, в регионе освобождено село Сторожевое.

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