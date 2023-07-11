Дальность ракеты якобы можно увеличить вплоть до 600 километров, но пока это только предположения.

В Минобороны РФ обвинили Украину в попытке обстрелять Крымский мост ракетами С-200. Их якобы сбила российская система ПВО. Что это за зенитно-ракетный комплекс, рассказал в своем YouTube-канале военный эксперт Олег Жданов.

Как он объяснил, С-200 - это зенитно-ракетный комплекс сверхдальнего радиуса действия. То есть у него дальность должна была быть до 300 км поражения, у него ракета имеет четыре ускорителя, которые пускают ракету для того, чтобы максимально экономить топливо. Чтобы на конечном участке траектории она имела запас тяги для маневрирования к цели.

"Она не прямого действия, то есть это ракета взрывается в воздухе. У нее осколочно-фугасная головная часть, но она нацелена на создание облака осколков, которые являются основным последующим фактором для воздушных целей.

Но этот комплекс С-200 не был предназначен для борьбы с ракетами, он вообще не был противоракетным никогда, он всегда предназначался для борьбы с авиацией противника. Причем в основном с большой авиацией, с бомбардировщиками, поэтому и дальность ему давали такую. Высота у него 27 километров, дальность в зависимости от модификации ракеты там максимальная могла быть 200 или 300 километров", - отмечает Жданов.

Он продолжил, что в ракете С-200 убойные элементы сферической формы, то есть шарики.

По некоторым сведениям, дальность ракеты можно увеличить вплоть до 600 километров, но пока это только предположения.

"Вот если РФ предоставит нам обломки и покажет..., тогда будем уже как-то объясняться", - говорит Жданов.

У этого комплекса, говорит военный эксперт, система наведения довольно устаревшая, ракета тоже. Украина сняла его с производства чуть ли не из последних, но, возможно, на складах еще где-то эти комплексы остались.

"Ну, а насчет его применения очень трудно сказать. Если, конечно, мы такое сделали чудо, то ура, и трепещите, враги", - подытожил он.

Россия говорит, что Украина нацелила С-200 на Крымский мост

10 июля 2023 года в России заявили о перехвате украинской баллистики, которую ВСУ якобы запустили по Крымскому мосту.

Начальник Главного штаба Воздушно-космических сил РФ Виктор Афзалов заявил, что Украина переоборудовала зенитные ракеты С-200 в "ударный вариант" для поражения наземных целей. В частности, для удара по Крымскому мосту.

Военный эксперт Александр Коваленко засомневался в возможностях этих ракет, учитывая расстояние удара.

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