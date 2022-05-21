Ракету сбили возле Немирова.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины.

Как сообщает глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, вражеская ракета пролетала над Винницкой области.

"Возле Немирова сбили ракету. Сработала ПВО", - возвестил он.

Отметим, в 10:42 субботы на территории области была объявлена воздушная тревога.

Как писал УНИАН, в конце апреля в Винницкой области под ракетный обстрел оккупантов попали города Жмеринка и Казатин.

А в начале марта российские войска обстреляли ракетами аэропорт "Винница", который находится под одноименным областным центром Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что аэропорт под Винницей полностью разрушен после ракетного удара, который нанесли российские оккупанты. В результате атаки на аэропорт погибли 10 человек.

Накануне британская разведка сообщала, что в России серьезно уменьшилось количество высокоточных боеприпасов поэтому она использует для бомбардировок устаревшие ракеты и бомбы.

В украинском Минобороны отметили, что Россия выстреляла по Украине примерно половину имеющихся ракет, но еще есть мощности и определенный запас комплектующих, чтобы изготавливать новые.

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